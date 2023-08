Flughafen Zürich – Mann schmuggelte 330 Gramm Kokain in seinem Magen Ein 20-Jähriger versteckte 28 mit Kokain gefüllte Fingerlinge im Flughafen Zürich. Nun hat ihn die Kantonspolizei festgenommen.

Am Donnerstag hat die Kantonspolizei im Flughafen Zürich einen 20-jährigen Brasilianer festgenommen, wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist. Ins Visier der Polizei geriet der Verdächtige bereits zweieinhalb Wochen zuvor. Am 22./23. Juli reiste er von São Paulo nach Zürich und wollte nach Brüssel weiterfliegen. In seinem Körper trug er mehrere mit Kokain gefüllte Fingerlinge, die er offenbar bereits im Flugzeug oder kurz nach der Landung in Zürich ausgeschieden hatte und anschliessend im Transitbereich des Flughafens versteckte.

Die Kantonspolizei hat die Fingerlinge jedoch gefunden und den mutmasslichen Drogenkurier nun auf seiner Rückreise in Zürich festgenommen. Das Gewicht der 28 Fingerlinge, die die Polizei gefunden hat, betrug laut Mitteilung rund 330 Gramm. Zur genauen Bestimmung wurden die Drogen dem Forensischen Institut Zürich übergeben. Der Festgenommene ist nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt worden.

zim

