Fitnessangebot in Niederhasli – Mann soll sich mehr bewegen Der Kanton Zürich lanciert das Gesundheitsprojekt «Men on the Move» und fordert Männer zum Aktivsport auf. Niederhasli macht als Pilotgemeinde mit. Renato Cecchet

Männer mittleren Alters sollen in der Gruppe animiert werden, sich mehr zu bewegen. Symbolfoto: Vincent Starr

Wer in diesen Tagen den Fernseher einstellt, sieht viele Menschen, die aktiv Sport treiben und in verschiedensten Disziplinen um Medaillen kämpfen. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio bieten nicht nur spannende Unterhaltung, sie bringen den einen oder anderen vielleicht auch dazu, darüber nachzudenken, wie es um die eigene Fitness steht.

Wenn es um Männer geht, nicht so gut, sagen die Initianten des Projekts «Men on the Move». Dieses wird von der Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich (P&G) lanciert, einer Abteilung der Gesundheitsdirektion. Angesprochen werden Männer mittleren Alters, die wenig oder keinen Sport treiben, nicht mehr so fit sind, wie sie gerne wären, eventuell an Übergewicht leiden und die zusammen mit Gleichgesinnten etwas für die Gesundheit tun wollen. Diese Männergruppe sei vielfach in Beruf und Familie eingespannt und bewege sich im Vergleich zu Frauen zu wenig, erklärt Annett Niklaus, Verantwortliche Kommunikation und Kampagnen bei P&G. Auch das Essen werde ungesünder, Männer in diesem Alter würden mehr rauchen oder Alkohol trinken als die Frauen der gleichen Altersklasse.