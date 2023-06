Unfall in Boppelsen – Mann stirbt bei Selbstunfall Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht auf Freitag in Boppelsen mit seinem Auto von der Strasse abgekommen. Der Lenker überlebte den Unfall nicht.

Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls stand die Polizei in der Nacht auf Freitag in Boppelsen im Einsatz. Foto: Kantonspolizei Zürich (Symbolbild)

Ein 23-jähriger Mann hat in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall in Boppelsen so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch auf der Unfallstelle verstorben ist.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr der Mann kurz nach 00.30 Uhr auf der Otelfingerstrasse von Boppelsen her kommend talwärts. Ausgangs der Gemeinde geriet das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus, durchbrach Buschwerk sowie Sichtschutzelemente und landete schliesslich rund drei Meter unterhalb der Strasse in einem Privatgarten.

Die rasch eingetroffenen Rettungskräfte versuchten, den Fahrzeuglenker noch an der Unfallstelle zu reanimieren. Ihre Bemühungen blieben aber vergeblich.

Die Unfallursache ist zurzeit nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft geklärt.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Otelfingerstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

mst

