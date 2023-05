In Zürcher Frauenbadi entdeckt – Mann tot aus der Limmat geborgen Die Stadtpolizei hat eine Leiche aus der Limmat geborgen. Gemeldet worden war ein seltsamer Geruch aus dem Frauenbad am Stadthausquai. Pascal Unternährer

In der Frauenbadi wurde eine Leiche gefunden. Archivfoto: Reto Oeschger

Am Mittwoch um 9 Uhr stank es in der Nähe des Frauenbads am Zürcher Stadthausquai im Kreis 1. Passanten meldeten dies der Stadtpolizei. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei fanden daraufhin einen leblosen Körper im Wasser und bargen diesen.

Klar ist bisher nur, das es sich um einen Mann handelte. Dessen Identität ist aber noch unklar. Noch unbekannt ist auch, wie der Mann ins Wasser geraten war und welches die Todesursache ist.

Die Stadtpolizei, das Institut für Rechtsmedizin und die Staatsanwaltschaft Zürich ermitteln.

Es ist der zweite tödliche Vorfall in der Stadtzürcher Limmat seit Anfang Jahr. Im Januar war ein 40-Jähriger, der eine Badehose trug, geborgen worden. Er starb kurz darauf im Spital.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang ausschliesslich beim Winterthurer «Landboten» tätig. Mehr Infos @pu20000

