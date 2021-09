Zürcher Urteil mit Signalwirkung – Mann verbreitet Pornografie – und kriegt kein lebenslängliches Tätigkeitsverbot Ein 19-Jähriger, der ein verbotenes Pornografie-Foto auf dem Handy hatte, darf weiterhin mit Kindern arbeiten. Thomas Hasler

Der Beschuldigte anerkannte, dass er sich der verbotenen Pornografie schuldig gemacht hat. Illustration: Benjamin Güdel

Der junge Schweizer war von einer unbekannten Person via Snapchat gefragt worden, ob er Interesse an «Bildern von Frauen» habe. Als er dies bejahte, erhielt er eine Woche nach seinem 19. Geburtstag ein Bild, das ihn seinen eigenen Angaben zufolge «schockte»: Auf einem Sofa räkelte sich mit gespreizten Beinen ein gemäss seiner Schätzung etwa elf- bis zwölfjähriges Mädchen, das als einziges Kleidungsstück ein Frotteetuch auf dem Kopf trug.

«Jugendlicher Blödsinn»

«Aus jugendlichem Blödsinn» habe er das Foto via Snapchat an eine Person weitergeschickt, die er nicht näher, sondern nur online kennen gelernt hatte. Er habe damit, «so blöd es tönt, auch andere schocken wollen», sagte der 19-Jährige vor dem Obergericht. Er anerkannte, dass er sich der verbotenen Pornografie schuldig gemacht hat. Ans Obergericht wandte er sich, weil er mit dem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot nicht einverstanden war, das ihm die Einzelrichterin am Bezirksgericht Horgen auferlegt hatte.