Beim Ausführen von Gartenarbeiten – Mann verletzt sich im Tessin bei Sturz mit Rasenmäher schwer Bei Gartenarbeiten hat sich ein 72-jähriger Mann in Giornico offenbar mit seinem Rasenmäher überschlagen und ist mehr als ein Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Ein 72-jähriger Schweizer mit Wohnsitz in der Region Giornico TI hat sich am Freitagnachmittag bei einem Sturz mit einem Rasenmäher schwer verletzt. Er musste mit dem Helikopter ins Spital eingeliefert werden, wie die Tessiner Kantonspolizei am späten Abend mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr. Der Mann war auf seinem privaten Grundstück mit Gartenarbeiten beschäftigt, als sich sein Rasenmäher nahe einer Steinmauer aus noch unbekannten Gründen überschlug und auf die rund eineinhalb Meter darunter gelegene Strasse stürzte.

Nach ersten medizinischen Einschätzungen erlitt der Mann schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte leisteten erste Hilfe. Die Rega brachte den Mann mit einem Helikopter ins Spital.

