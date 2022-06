Unfall in der Stadt Zürich – Mann wird von Traktor überrollt und verletzt sich schwer Ein 45-Jähriger wollte die plötzlich anrollende Landmaschine noch stoppen, doch dies misslang ihm. pu

Der Unfall geschah auf einem Feld zwischen dem Zoo Zürich und Gockhausen (rechts). Foto: Google Maps

Im Zürcher Kreis 7 ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 45-jähriger Mann arbeitete mit Traktor und Kreiselschwader auf einem Feld an der Tobelhofstrasse unterhalb des Zoos, gleich an der Grenze zu Gockhausen.

Er hielt gegen 13.30 Uhr kurz an, stieg vom Gefährt ab und begab sich hinter das Fahrzeug. Aus ungeklärten Gründen begann der Traktor zu rollen, wie die Stadtpolizei Zürich mitgeteilt hat. Der Mann versuchte noch, auf das Fahrzeug zurück zu gelangen, um das Wegrollen zu stoppen. Doch dabei geriet er unter den Traktor und wurde von diesem und dem angehängten Kreiselschwader überrollt, wie es in der Mitteilung heisst.

Der 45-Jährige musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Die genauen Umstände des Unfalls werden durch die Stadtpolizei abgeklärt. Für eine umfassende Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei aufgeboten. Der Traktor wurde sichergestellt.

