«Die Erwartungen verfehlt» – Manor-Filiale in Bachenbülach ist definitiv geschlossen Gerade mal vier Jahre hat es Manor im Bachenbülacher Industriegebiet gehalten. Nach einer Extrarunde als Outlet in den vergangenen sechs Monaten ist jetzt endgültig Schluss. Flavio Zwahlen

Nach dem Rückbau der Manor-Filiale an der Bramenstrasse in Bachenbülach wird das Schwesterunternehmen Jumbo die frei gewordene Fläche erst einmal für sich beanspruchen. Foto: Raisa Durandi

Am Dienstagmorgen fuhr ein Kran an der Bramenstrasse vor. Mithilfe von diesem wurden die Manor-Schriftzüge am rund vier Jahre alten Gebäude, in dem sich auch eine Jumbo-Filiale befindet, abmontiert. Seit Anfang November ist Manor in der Bachenbülacher Industrie definitiv geschlossen. Mediensprecher Fabian Hildbrand zieht ein durchzogenes Fazit: «Die Kombination mit Garten- und Baucenter in einem Industriequartier war neu für Manor. Ein vielversprechender Versuch, welcher leider unsere Erwartungen verfehlte.» Von den in Bachenbülach 27 Beschäftigten konnten 24 bereits eine Anschlusslösung finden. «Die drei übrigen Mitarbeitenden werden uns jetzt noch beim Rückbau unterstützen, und dann hoffen wir, dass alle eine Stelle in absehbarer Zeit finden werden», führt Hildbrand aus.