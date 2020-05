Filiale in Bachenbülach – Manor wird zum Outlet In Bachenbülach gibt es ab 11. Mai eine neue Adresse für Schnäppchenjäger. Der eigentlich bereits geschlossene Manor öffnet nochmals als Outlet. Daniela Schenker

Manor Bachenbülach wird ab 11. Mai zum Outlet und damit zur Filiale für Preisbewusste. Foto: Sibylle Meier

Seit Dienstag ist bekannt: Das Warenhaus Manor wird den Standort Bachenbülach vorläufig weiter betreiben. Am 11. Mai wird am Bramenweg ein Outlet öffnen. Die Kundschaft erwartet dort ausschliesslich Ausverkaufsware in den Kategorien Textilien, Mode, Spielzeug, Haushalt und Parfümerie. «Die meisten Artikel werden zum halben Preis angeboten», sagt Fabian Hildebrand, Kommunikationsverantwortlicher von Manor.