Reportage von Ukraine-Grenze – Manuel und Michael auf Rettungsmission Manuel will seine Familie an der ukrainisch-ungarischen Grenze abholen. Michael will Geflüchteten helfen. Unterwegs mit einem Konvoi Hilfsmaterial – und viel Hoffnung. Sascha Britsko , Samuel Schalch (Fotos)

Rast im Nirgendwo: Michael (rechts) und Manuel machen auf ihrem Weg nach Ungarn eine Raucherpause. Foto: Samuel Schalch

Freitag, 4. März, 6:50 Uhr. Radio Argovia läuft. Manuel (37) sitzt am Steuer eines schwarzen BMW. Sein Auto ist vollgestopft mit Schlafsäcken, Matten, Kleidung, Medikamenten. «Das ist nur die Hälfte», sagt Manuel. «Zu Hause steht noch mal so eine Ladung.» Er zündet sich eine Zigarette an, Marlboro Rot.