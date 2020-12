Golf: Nach der Pandemie-Saison – Marco Iten macht sich bereit Marco Iten aus Niederglatt blickt wie so viele Profisportler auf ein kompliziertes Jahr zurück. Die Leidenschaft für seinen Beruf konnte das neuartige Coronavirus indes nicht schmälern. Peter Weiss

Marco Iten hat seinen Optimismus bewahrt und bereitet sich intensiv auf die neue Spielzeit vor. Foto: Balz Murer

In jenen Spätherbst-Wochen, in denen er in einem gewöhnlichen Jahr noch an einem Qualifying- School-Turnier um den Aufstieg in eine der höheren europäischen Profiserien gespielt hätte, hat Marco Iten bereits die Vorbereitung auf die neue Saison lanciert. Dabei weiss der 30-Jährige noch lange nicht, wann diese beginnt. Auf der Pro Golf Tour, einer Serie der dritthöchsten europäischen Profi-Stufe, stehen die ersten Turniere im nordafrikanischen Raum normalerweise im Januar im Kalender. «Höchstwahrscheinlich fallen sie wegen der aktuellen Pandemie-Situation alle aus und geht es erst im April weiter», verrät Iten. «Das war zumindest die Auskunft, die ich von den Tour-Organisatoren bekommen habe. Offiziell ist das aber noch nicht.»