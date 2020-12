Bülach – Marco Lobsiger wird neuer Leiter Bildung Der Stadtrat hat den Schulleiter des Schulhauses Schwerzgrueb, Marco Lobsiger, zum neuen Leiter Bildung nominiert.

Marco Lobsiger wird in Bülach neuer Leiter Bildung. Foto: PD

Der heutige Leiter Bildung, Markus Fischer, beabsichtigt, per Ende 2022 in Pension zu gehen. Da im Bereich Bildung die Vielfalt an strategischen Themen breit ist, komme der Kontinuität in der Abteilungsführung grosse Bedeutung zu, ist in einer Medienmitteilung zu lesen. Die Nachfolgeregelung sei daher frühzeitig angegangen worden. Im Laufe des Prozesses habe sich gezeigt, dass mit Marco Lobsiger intern eine geeignete Persönlichkeit zur Verfügung stehe. Der Stadtrat hat deshalb auf Empfehlung der Primarschulpflege Marco Lobsiger als zukünftigen Leiter Bildung angestellt.

In seiner neuen Funktion wird Marco Lobsiger zudem der Geschäftsleitung der Stadtverwaltung angehören.

Lobsiger verfüge dank seiner ehemaligen Tätigkeit als Prorektor der Berufsschule Bülach und als ehemaliger Schulpräsident einer Zürcher Gemeinde über umfangreiche Führungserfahrung und Kenntnisse des Schulsystems, schreibt der Stadtrat. Dank seiner mehrjährigen Tätigkeit als Schulleiter in Bülach sei er mit den aktuellen Anforderungen an die Volksschule und mit den internen Abläufen bestens vertraut. Als Mitglied des Führungsteams Bildung sei er schon heute in alle relevanten Entscheidungen eingebunden.

red