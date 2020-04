Polizei auf Corona-Patrouille – Mario Fehr erlebt ein folgsames Bülach Covid-Patrouillen gehören für die Kantonspolizei momentan zum Alltag. In Bülach gab es am Samstag prominente Begleitung und fast nichts zu beanstanden. Daniela Schenker

Regierungsrat Mario Fehr (links) und Kapo-Kommandant Thomas Würgler begleiten eine Corona-Patrouille der Kantonspolizei Zürich. Foto: Christian Merz

Das Ehepaar auf dem Wanderweg beim Rorbasser Petersboden erkennt den kantonalen Sicherheitsdirektor sofort. Jetzt, da Mario Fehr schon mal vor ihm steht, muss der Mann unbedingt etwas loswerden. «Gar nicht gut» sei es, dass die grossen Geschäfte nun öffnen dürften und die kleinen noch warten müssten, sagt der Wanderer. Mario Fehr zeigt Verständnis, wie so oft an diesem Nachmittag. Der SP-Regierungsrat begleitet zwei Kantonspolizisten auf einer Corona-Patrouille. Mit dabei auch der Kommandant der Kantonspolizei, Thomas Würgler. Seit einigen Wochen sind die beiden immer mal wieder in den Bezirken unterwegs. Denn Corona-Patrouillen sind der neue Alltag der Polizei. Dabei wird kontrolliert, ob sich Bevölkerung und Gewerbetreibende an die Vorgaben des Bundes halten. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Distanzregel.