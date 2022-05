Menschen im Unterland – Mark Salathe (64), Oldtimerfahrer aus Winkel Ein 1966er Ford Mustang ist für Mark Salathe gleichermassen Kindheitserinnerung und Hobby. Sibylle Meier

Oldtimerfahrer Mark Salathe aus Winkel mit seinem liebevoll restaurierten Ford Mustang 1966.





Foto: Sibylle Meier

«Meine Mutter weinte, als ich sie zum 80. Geburtstag mit ihrem restaurierten Auto überraschte», erzählt Mark Salathe gerührt. Rund 600 Stunden und viel Liebe hatte er in den Ford Mustang mit Jahrgang 1966 investiert. Mit dem Oldtimer verbindet der 64-Jährige viele Kindheitserinnerungen. Die Familie lebte jahrelang in den USA. Und von dort kommt auch der Mustang. Die Fahrt mit diesem Auto von Seattle nach Chicago dauerte 1970 rund 14 Tage, bevor es mit dem Flieger in die Schweiz ging. Das Gefährt wurde eigentlich für Salathes älteren Bruder gekauft, der es aber als zu wenig cool empfand. So wurde der Mustang fortan mehrheitlich von seiner Mutter gelenkt. Heute trifft sich der Oldtimerfan zweimal wöchentlich mit vier Kollegen in einer Garage in Höri und kümmert sich dort um besondere Raritäten. Und ab und zu ist der Winkler mit Frack und Fliege anzutreffen, bereit, ein Hochzeitspaar mit seinem Prachtstück ins Glück zu chauffieren.

