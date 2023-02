Resultate im Bezirk Bülach – Kantonsrat Mark Wisskirchen schafft die Wiederwahl nicht Die Sitzverteilung im Bezirk Bülach bleibt gleich. Aber bei der EVP kommt es zu einem überraschenden Wechsel. Thomas Mathis

An der Sitzverteilung ändert sich im Bezirk Bülach nichts. Die SVP bleibt die wählerstärkste Partei mit sechs Sitzen. Je drei Sitze gehen an die FDP und die SP. Die GLP kann ihre beiden Sitze halten. Je einen Sitz gibt es für die Grünen, die EVP, Die Mitte und die EDU.