Marktsaison beginnt – Markt in Glattfelden mit neuem Komitee Am 5. März findet rund um das Areal des Gasthauses Löwen wieder der Monatsmarkt statt. Das neue Marktkomitee setzt auf Bewährtes. Manuel Navarro

Dieses Jahr zählt das Marktkomitee zwei neue Köpfe: Tanja Gagliardo (vorne rechts) und Leo Rüegg (hinten links) unterstützen Peter Karrer und Ursula Karrer. Foto: Francisco Carrascosa

Seit acht Jahren ist der Markt in Glattfelden Tradition. An bis zu 20 Ständen gibt es kulinarische Spezialitäten aus der Region sowie handwerkliche Arbeiten zu erstehen. Seit 2017 engagiert sich das Ehepaar Karrer im Marktkomitee, welches aus vier Mitgliedern besteht. Diese Saison neu dazugestossen sind Tanja Gagliardo und Leo Rüegg. «Wir wollen das bestehende Konzept im ähnlichen Rahmen weiterführen», sagt Ursula Karrer. Durchschnittlich seien 15 bis 16 Stände vor Ort. Gestartet wird am kommenden Samstag mit zwölf Ständen. «Erfahrungsgemäss ist der erste Markt der Saison etwas spärlicher besetzt.» Viele Teilnehmer würden sich allerdings im Laufe des Jahres noch anmelden.