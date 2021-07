Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Marlboro geht neue Wege Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Vincenz beim Public Viewing in Kroatien

Im laufenden Verfahren gegen Pierin Vincenz geht es um Dutzende Millionen Franken, die der ehemalige Chef der Raiffeisen unrechtmässig bekommen haben soll. Die Hauptverhandlung wird Anfang 2022 vor dem Zürcher Bezirksgericht stattfinden. Derweil sieht man Vincenz kaum mehr in der Öffentlichkeit – wenigstens in der Schweiz. Auf der kleinen kroatischen Insel Vis hingegen zeigte sich der Ex-Banker vergangene Woche in einer Bar ganz leger in kurzen Hosen und T-Shirt. Dort ­schaute er das Fussballspiel Schweiz gegen Spanien. Protzen war dabei nicht angesagt. Er nahm in einer der preiswertesten Bars der Insel Platz. Ein grosses Bier oder ein Glas Wein kostet dort umgerechnet lediglich rund drei Franken. Cocktails gibt es für unschlagbare sechs Franken.