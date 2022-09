Drohende Energiekrise – Martin Neukom weibelt im Wehntal für die Solarenergie Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) gibt in Niederweningen eine Einschätzung zur drohenden Energiekrise und spricht sich deutlich für Solaranlagen aus. Martina Macias Raisa Durandi Fotos

Regierungsrat Martin Neukom in Niederweningen über die grosse Chance der Solarenergie in der Energiewende. Foto: Raisa Durandi

Hoher Besuch in Niederweningen. Der grüne Regierungsrat Martin Neukom hat für die Solarenergie geweibelt. Die gute Nachricht vorweg: Grossflächige Blackouts drohen seiner Meinung nach nicht. Allerdings sei die Lage ernst «Es ist leider möglich, dass es diesen Winter Einschränkungen in der Energieverwendung geben wird.» Dass das Netz zusammenbrechen werde, hält er aber für eher unwahrscheinlich. «Wichtig ist, dass wir möglichst früh Massnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass es so weit kommt.» Viele Optionen bleiben kurzfristig aber nicht mehr, erklärt er. Es könne ja nicht noch schnell ein Kraftwerk gebaut werden.