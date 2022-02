Zeitreise ins Jahr 1999 – Martina Hingis erhielt den Fahrausweis in Regensdorf Als die Tennislegende 1996 ihren ersten Porsche gewann, durfte sie ihn noch nicht fahren. Sie war erst 16. Als Martina Hingis mit 18 das Billett machte, hatte sie schon einen zweiten. Anna Bérard

Die Tennis-Weltranglistenerste Martina Hingis erhielt nach bestandener Autofahrprüfung am 19. Februar 1999 im Strassenverkehrsamt Regensdorf ihren Fahrausweis von Experte Walter Körner. Foto: Keystone/Roy Yuval

Martina Hingis gewann 1999 nicht nur ihren dritten Australian-Open-Titel in Folge. Im selben Jahr bestand die Nummer 1 der Tenniswelt auch die Fahrprüfung. Vor 23 Jahren, am 19. Februar 1999, konnte die damals 18-Jährige den Führerschein auf dem Strassenverkehrsamt Regensdorf in Empfang nehmen. Somit durfte sie ihre beiden Porsche fahren, die sie 1996 und 1997 beim WTA-Tennis-Grand-Prix in Filderstadt bei Stuttgart gewonnen hatte. Auch beim Opel ihres Sponsors konnte sie sich endlich hinters Steuer setzen.