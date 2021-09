Futuristisches US Open – Maschine statt Mensch – so raubt man dem Tennis die Emotionen Die Corona-Pandemie forcierte die Abschaffung der Linienrichter, damit spart das US Open 500’000 Dollar. Doch vieles geht damit verloren. Simon Graf

2020 wurde Novak Djokovic disqualifiziert, weil er eine Linienrichterin abschoss. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Foto: Seth Wenig (AP)

Ach waren das noch Zeiten, als sich die Spieler so richtig aufregen durften über vermeintliche Fehlentscheide! Das berühmteste Zitat im Tennis? «You cannot be serious!», tobte John McEnroe in Wimbledon, 40 Jahre ist es her. So nannte er auch seine erste Autobiografie. «Das kann nicht Ihr Ernst sein!», polterte der Bad Boy des Tennis gegenüber dem Schiedsrichter. «Der Ball war auf der Linie! Kreide flog hoch, der war ganz klar drin. Wie um Himmels willen können Sie diesen Ball out geben?»

McEnroe schöpfte aus seinen Wutausbrüchen Energie, heute wäre er am US Open komplett verloren. Es ist zwar immer noch eine menschliche Stimme, die sagt, ob der Ball drinnen oder draussen war. Aber sie ist aufgezeichnet. Die Entscheidung trifft eine Maschine. Und mit Maschinen kann man nicht diskutieren. Die Spielerinnen und Spieler können höchstens eine Wiederholung der Visualisierung der Flugbahn des Balles verlangen. Aber am Entscheid gibts nichts mehr zu rütteln.