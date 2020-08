Schulstart mit Corona – Masken für Gymnasiasten – aber nicht im Schulzimmer Am Montag startet im Kanton Zürich die Schule. Gymnasiasten sollen Masken tragen, Primarschülerinnen Abstand halten zu den Lehrpersonen. Antworten auf die drängendsten Fragen. Katrin Oller

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) informierte am Dienstag zusammen mit Volksschulamtschefin Myriam Ziegler und Niklaus Schatzmann, Chef des Mittelschul- und Berufsbildungsamts, zum Schulstart im Kanton Zürich. Foto: Keystone

Die Schülerinnen und Schüler starten am kommenden Montag in ein «sehr spezielles Schuljahr», wie die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) am Dienstag vor den Medien sagte. Es gelte, die Balance zu finden, damit Kinder möglichst normal, aber auch möglichst sicher zur Schule gehen könnten. Dank der Erfahrungen vor den Sommerferien seien die Schulen im Kanton gut vorbereitet. Das Vorgehen habe sich bewährt, wie die Ansteckungszahlen zeigten, sagte Steiner.