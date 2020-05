Zeitreise Kloten – Masken im Flugzeug im Jahr 1983 Masken erhalten für Flugreisende mit Corona eine ganz neue Aufgabe. Daniela Schenker

Die Vorzeigefamilie bei der Maskendemonstration. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Das Anlegen und Tragen von Masken an Bord eines Passagierflugzeuges: Diese Vorzeigefamilie demonstriert im Jahr 1983 in einem sicher auf Klotener Boden stehenden Flugzeug, wie es geht. Jeder und jede, die zu dieser Zeit mit dem Flugzeuge reiste, dürfte sich an die gelben Plastikdinger erinnern. Noch am Boden führte das Kabinenpersonal die Handhabung vor. Intern wurde diese eher wenig beliebte Aufgabe als Cabaret bezeichnet, die Maske trug den Übernamen «Schnorchel».