Beschwerde eingereicht – Maskenpflicht in Läden gerät unter Beschuss Beim Zürcher Verwaltungsgericht ist eine Beschwerde gegen die vom Regierungsrat verhängte Maskenpflicht in Läden eingegangen.

Seit Donnerstag gilt in den Zürcher Läden Maskenpflicht. Themenfoto: Keystone

Das Verwaltungsgericht bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung der «NZZ» vom Freitag. Mehr könne man dazu allerdings noch nicht sagen, der Fall ist hängig. Auch über den Absender macht das Verwaltungsgericht keine Angaben.

Seit Donnerstag gilt in Zürich eine Maskenpflicht für alle Läden in Innenräumen. Der Regierungsrat hatte am Montag über diesen Schritt informiert, nachdem die Corona-Ansteckungszahlen im Kanton wieder deutlich angestiegen waren.

SDA