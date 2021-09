Drei Klassen in Quarantäne – Maskenpflicht und Massentests an Schulen in Bülach Nachdem im Schulhaus Hohfuri 13 Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, führt Bülach an allen Primarschulen wöchentliche Tests durch. Astrit Abazi

Ab dem 20. September sollen in sämtlichen Bülacher Schulen wöchentliche Reihentests durchgeführt werden. Foto: Balz Murer

550 Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende der Primarschule Hohfuri wurden am Dienstag, 7. September, auf das Coronavirus getestet. Wie Markus Fischer, Leiter Bildung der Stadt Bülach, bestätigt, fielen 13 dieser Tests positiv aus. «Die Information ging sofort an die Eltern und nachträglich auch an die Schule», erklärt er.

In drei Klassen traten gehäuft Fälle auf, das heisst, zwei oder mehr Kinder wurden positiv getestet. «Die Anzahl Fälle sowie deren Verteilung haben wir sofort dem kantonalen Contact-Tracing gemeldet, worauf drei Mittelschulklassen am Donnerstagmittag nach Hause in die Quarantäne geschickt wurden.» Für diese Klassen gelte nun bis Ende nächster Woche Fernunterricht. Bereits nach den Sommerferien hatte die Schulpflege entschieden, repetitive Tests an allen Primarschulen durchzuführen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Sofern das bestellte Material rechtzeitig vorhanden ist, beginnen die Schulen ab dem 20. September mit den repetitiven Tests. «Bei diesen handelt es sich aber um klassenweise anonymisierte Pooltests».