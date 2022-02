Bezirksgericht Bülach – Maskenverweigerer muss über 500 Franken bezahlen Weil er am Flughafen keine Maske trug, wurde ein Mann gebüsst. Statt die Busse zu bezahlen, erhob er Einspruch. Zur Gerichtsverhandlung ist er nicht erschienen. Flavio Zwahlen

Das Gericht wartete am Donnerstag vergebens auf den Beschuldigten. Durch seine Absenz hat der Maskenverweigerer die Möglichkeit eines Freispruchs verwirkt. Foto: Sibylle Meier

Den Vorwurf von fehlender Hartnäckigkeit muss sich der 59-jährige Mann nicht gefallen lassen. Gebracht hat es ihm im Nachhinein jedoch wenig. Begonnen hat das Ganze im April 2021 am Flughafen Zürich, wo der Mann keine Maske getragen hatte und dafür mit 100 Franken gebüsst wurde. Bezahlt hat er nicht, was ihm einen Strafbefehl des Statthalteramts Bülach eintrug. Zur Busse kamen dadurch noch Gebühren in Höhe von 150 Franken hinzu. Doch auch die danach fälligen 250 Franken wollte der 59-Jährige nicht bezahlen, legte Einspruch ein und sollte deshalb am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Bülach erscheinen, um sich zu erklären. Das tat er aber nicht. Der Einzelrichter und die Gerichtschreiberin warteten vergebens auf den Beschuldigten, weshalb die Verhandlung lediglich rund eine Minute dauerte.