Überfall in Eglisau – Maskierte rauben Tankstellenshop aus Zwei Männer haben am Dienstagabend den Migrolino-Shop bei der Shell-Tankstelle in Eglisau ausgeraubt. Sie bedrohten die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe.

Dieser Tankstellenshop am nördlichen Ortsausgang von Eglisau ist am Dienstag überfallen worden. Screenshot: Google Maps

In Eglisau hat sich am späten Dienstagabend ein Überfall auf einen Tankstellenshop ereignet. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, betraten zwei mit Skibrille beziehungsweise Sonnenbrille und Sturmhaube maskierte Männer kurz nach 23.30 Uhr den Migrolino-Shop an der Schaffhauserstrasse. Sie bedrohten die anwesende Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe und verlangten die Herausgabe von Bargeld.

Mit einer Beute von mehreren Hundert Franken flüchteten sie anschliessend zu Fuss in Richtung Bahnhof Hüntwangen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

mst

