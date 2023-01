Neue Namen für 20 Flugzeuge – Massentaufe bei der Swiss Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres gibt die Fluggesellschaft Swiss 20 Fliegern einen neuen Namen. Sie werden nach Ortschaften benannt.

Ein Airbus A220-100 der Swiss. Er wird bald neu getauft. Foto: Swiss

Die Fluggesellschaft Swiss führt eine Massentaufe durch. Die Täuflinge sind dabei ziemlich gross: Nicht weniger als 20 Flugzeuge vom Typ Airbus A220-100/300 werden neu benannt. Die Flieger haben 125 bis 145 Plätze. Anlass der Aktion ist das 20-Jahr-Firmenjubiläum, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Auch die Namen sind bekannt. Es handelt sich um Tourismusregionen und -orte in der Schweiz, denn die Taufe ist eine Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus. Wobei im Rahmen eines Wettbewerbs ermittelt wurde, nach welchen Regionen die Flieger benannt werden. Für die drei topklassierten Ziele veranstaltet die Swiss zudem eine Taufe vor Ort im Hangar.

Das sind die Gewinner-Destinationen Infos einblenden Kanton Aargau: Bad Zurzach, Rheinfelden

Kanton Bern: Haslital

Kanton Freiburg: La Gruyère

Kanton Glarus: Braunwald

Kanton Graubünden: Lenzerheide, Val Surses, Viamala

Kanton Luzern: Sempach, Willisau

Kanton Schwyz: Brunnen, Morschach

Kanton Solothurn: Solothurn

Kanton St. Gallen: Rapperswil-Jona

Kanton Tessin: Mendrisio, Verzasca

Kanton Uri: Andermatt, Rütli

Kanton Wallis: Nendaz, Saas-Fee

Ziel sei, mittels der Namen die Vielfalt der helvetischen Tourismuslandschaft auch über den Wolken zu repräsentieren, heisst es in der Mitteilung. In Kooperation mit Schweiz Tourismus wurde im Dezember letzten Jahres ein Wettbewerb lanciert, bei dem sich über 50 Destinationen mit kreativen Einsendungen bewarben. Die Bewerbungen wurden durch eine Swiss-Jury auf die vier Faktoren Kreativität, Originalität, Authentizität sowie auf ihren Swiss-Bezug geprüft.

Anja Beeler, Head of Strategic Communications & Content Creation der Swiss: «Wir haben sehr viele hervorragende und originelle Bewerbungen erhalten, eine Auswahl zu treffen, war nicht einfach.» Dass Flugzeuge nach Feriendestinationen benannt werden, ist keine ganz neue Idee. Bereits im vergangenen Jahr hatte Ferienflieger Edelweiss zwei Maschinen auf «Oberalp» und «Madrisa» getauft. «Flugzeuge mit Namen zu versehen, das schafft Emotionen», erklärte Edelweiss-Pressesprecherin Meike Fuhlrott die Strategie. Bereits damals war klar, dass auch die Swiss ihre A220-100/300-Flotte nach Ortschaften benennen wird.

Weltweite Abstimmung über Taufe im Hangar

Mittels einer weltweiten Abstimmung hat die Swiss-Community zudem drei Gewinner ermittelt, welche für ihre herausragende und sehr kreative Bewerbung je eine Flugzeugtaufe vor Ort im Swiss-Hangar erhalten. Dabei handelt es sich um Bad Zurzach AG, Nendaz VS und Viamala GR. Im Laufe des Jahres 2023 wird die Fluggesellschaft für diese Destinationen zwei dieser feierlichen Taufakte am Flughafen Zürich und einen am Flughafen Genf durchführen.



