Nach mehreren Infektionen – Massentest an der Schule Glattfelden deckt elf neue Fälle auf Anfang Woche wurde an der Schule eine Ausbruchstestung durchgeführt. Nun liegen die Resultate vor. Manuel Navarro

An der Schule Glattfelden – hier die Schulanlage Hof – wurden nach einer Ausbruchstestung weitere Corona-Fälle entdeckt. Foto: Leo Wyden

An der Schule Glattfelden wurde am Montag eine angekündigte Ausbruchstestung durchgeführt. Dies, nachdem in den Tagen davor mehrere Corona-Fälle bekannt geworden waren. Der Schulärztliche Dienst des Kantons Zürich hatte deswegen eine Testung sämtlicher Schülerinnen und Schüler – vom Kindergarten bis in die Sekundarstufe – sowie aller Mitarbeitenden der Schule angeordnet.

Nun hat die Schulpflege das Ergebnis der Testung kommuniziert. Gemäss Schulpflegepräsident Adrian Rösti wurden insgesamt 640 Schülerinnen und Schüler getestet, was einer Testquote von 95 Prozent entspricht. Dabei konnten zusätzlich zu den bereits bekannten Fällen 11 weitere Ansteckungen festgestellt werden. Insgesamt sind damit derzeit 19 Corona-Fälle an der Schule Glattfelden registriert.