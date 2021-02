An Sek-Schulhaus in Bülach – Massentest in der Schule am letzten Tag vor den Ferien Im Bülacher Sekundarschulhaus Mettmenriet mussten am Freitag rund 570 Schülerinnen und Schüler sowie Angestellte zum Coronatest. Am Samstag beginnen die Ferien. Martin Liebrich

Am letzten Schultag mussten im Bülacher Sekundarschulhaus Mettmenriet Corona-Tests durchgeführt werden. Symbolfoto: Dominique Meienberg

Nichts wurde es am Freitag mit einem gemütlichen letzten Schultag vor den Sportferien. Jedenfalls nicht an der Bülacher Sekundarschule Mettmenriet. Im Gegenteil. Statt sich auf die Ferien zu freuen, mussten rund 500 Schülerinnen und Schüler und 70 Angestellte zum Coronatest antreten. Grund: Am Mittwoch wurde klar, dass es an der Schule zwei Fälle von positiv getesteten Jugendlichen gab, bei einem davon wurde eine mutierte und stärker ansteckende Virus-Variante festgestellt. «Wir müssen positiv getestete Schüler mit dem Contact Tracing abgleichen. Da sind wir in stetem Kontakt», sagt der Schulleiter des Mettmenriet, Peter Gerber.