Massentierhaltungsinitiative: überflüssig oder wichtig? Nationalrat Martin Haab und Kantonsrätin Edith Häusler sorgten für einen engagierten Wortwechsel an der von der SVP Dänikon-Hüttikon organisierten Podiumsdiskussion.

Nationalrat Martin Haab und Kantonsrätin Edith Häusler diskutierten zum Thema Massentierhaltung. Geleitet wurde das Gespräch in Dänikon von Kantonsrat und Gemeinderat Christian Lucek. Foto: Fabian Schenkel



Einen spannenden Schlagabtausch lieferten sich am Donnerstag, 25. August, Kantonsrätin Edith Häusler (Grüne) und der Nationalrat Martin Haab (SVP) im Anna Stüssi Haus in Dänikon vor rund zwei Dutzend Zuhören. Für eine ausgewogene Diskussion sorgte Kantonsrat Christian Lucek. Die Umweltfachrau Edith Häusler eröffnete das Podiumsgespräch mit den Worten: «Die Bauernhöfe sollen nur so viele Tiere halten, wie es der Umwelt nicht schadet, deshalb braucht es die Massentierhaltungsinitiative». Schliesslich habe sich in den letzten 40 Jahren der Fleischkonsum verdoppelt. Dem entgegnete Martin Haab, Präsident des Zürcher Bauernverbands, dass der Pro-Kopf-Konsum im Vergleich zum umliegenden Ausland tiefer liege. Er sagte zum Publikum: «Die Initiative will einen Missstand eliminieren, der keiner ist.» Schliesslich seien alle dafür, dass es den Tieren gut gehe. Wenn alle Konsumenten heute schon die Produkte aus tierfreundlicherer Haltung kaufen würden, bräuchte es keine weiteren Vorschriften.

Nur noch Qualitätsprodukte kaufen

Ein Geflügelbetrieb mit heute maximal 18000 Tieren ist im Vergleich zu einem Biobetrieb mit 200000 Hühnern in der EU geradezu klein. Zu ihrem Podiumsgegner sagte Kantonsrätin Edith Häusler: «Die Initiative ist ein Steilpass für die Bauern. Es darf bei der Annahme nichts mehr in die Schweiz importiert werden, was nicht den hiesigen Standard erfüllt.» Dazu meinte Nationalrat Haab, dass dies löblich sei, doch die Welthandelsorganisation daran wohl wenig Freude haben werde. Inwiefern die Initiative mit den internationalen Verträgen einhergeht und ob es möglich sei, in ausländischen Ställen Kontrollen durchzuführen, daran zweifelten die aktiven Landwirte im Saal. Für Häusler ist die Initiative ein gutes Instrument für die Bauern und sorgt für gerechte Preise. Für Nationalrat Haab ist sie unnötig und schädlich für die hiesige Landwirtschaft. In einem Punkt waren sich die beiden einig und riefen dazu auf, nur noch Qualitätsprodukte zu kaufen und den richtigen Preis dafür zu bezahlen.

