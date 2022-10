Vögel scheissen Pflanzen voll – Massenweise Kormorane: «Irgendwann sterben die Bäume ab» Der Greifensee ist ein Eldorado für Kormorane. Hier gibts viel Futter, ruhige Nistplätze und keine Feinde. Aber wie viele von diesen Wasservögeln verträgt es noch? Daniel Schneebeli

Die Zahl der Kormarane am Greifensee wächst. Im Herbst und im späten Winter machen hier riesige Kormoranschwärme halt auf ihrem Vogelzug. Foto: Samuel Schalch

Vor Maur dümpelt ein Fischerboot, und aus dem spiegelglatten Wasser steigen Nebelfetzen in den Herbstmorgen. Regungslos hocken am Ufer Dutzende Kormorane auf kahlen Bäumen und schauen auf den See hinaus. Die schaurig-schöne Szenerie könnte von Hitchcock sein.