Bürgerbewegung Aufrecht – Massnahmen-Gegner wollen Sitz im Kantonsrat für Bezirk Bülach Die Bewegung «Aufrecht» hat nun eine Bülacher Sektion. Die in der Corona-Zeit gegründete Organisation hat grosse Pläne. Andrea Söldi Raisa Durandi

Andreas Widmer will im Bezirk Bülach für den Kantonsrat antreten. Der pensionierte Polizist wirkt bei der Bewegung Aufrecht mit. Foto: Raisa Durandi

Corona ist nicht mehr das vorherrschende Thema, Massnahmen gegen die Pandemie sind freiwillig geworden, und somit sind auch die Proteste dagegen abgeklungen. Doch gerade jetzt will die während der Pandemie gegründete Bürgerbewegung «Aufrecht» so richtig Gas geben. Am Mittwoch haben sich zehn Personen im Zentrum Schluefweg in Kloten zu einer konstituierenden Sitzung für eine Ortsgruppe im Bezirk Bülach getroffen. Das Ziel der nicht öffentlichen Versammlung war, Kandidaturen für die nächstes Jahr anstehenden kantonalen und nationalen Wahlen vorzubereiten. Im Bezirk Bülach will «Aufrecht» mit einer eigenen Liste antreten.