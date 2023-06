Rad: Vor der Tour de Suisse – Mauro Schmid führt das Nationalteam in Gippingen an Der Grosse Preis des Kantons Aargau ist sozusagen die Hauptprobe vor der Landesrundfahrt. Mit den Unterländern Mauro Schmid und Fabian Lienhard sind am Freitag auch zwei World-Tour-Profis dabei. mjr/red

Kann voller Selbstvertrauen auf die kommenden Rennen blicken: Der Süniker Mauro Schmid (hier im vergangenen Jahr an der Tour de Romandie) ist ausgezeichnet in Form. Foto: Keystone

Knapp 174 Kilometer sind in Gippingen zurückzulegen, sieben Mal gilt es den rund 600 Meter hohen Rotberg zu bewältigen, wirklich flach ist es nie: Der Grosse Preis des Kantons Aargau, welcher am Freitag zum 59. Mal ausgetragen wird, ist auf Puncher zugeschnitten. Auf Fahrertypen wie den Berner Marc Hirschi, der sich im vergangenen Jahr im Sprint einer sechsköpfigen Gruppe durchzusetzen vermochte und am 9. Juni versuchen wird, diesen Triumph zu wiederholen.

Lienhard mit Sprinterqualitäten

Der gleichen Athletenkategorie lässt sich Mauro Schmid zuordnen. Bei seinen diesjährigen Auftritten hat der erst 23-jährige Süniker einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen, in der «Settimana Internazionale Coppi e Bartali» gar in der Gesamtwertung triumphiert. Das wichtigste Eintagesrennen auf Schweizer Boden bestreitet er als Leader des Schweizer Nationalteams. Zur Seite steht Schmid beim Klassiker mit Start und Ziel in Leuggern unter anderen der Steinmaurer Fabian Lienhard, ein starker Roller mit Sprinterqualitäten, der normalerweise auf der World Tour in die Pedale tritt.

Fabian Lienhard (links) hat heuer schon den Giro d’Italia in den Beinen – unter anderem diesen Aufstieg vom 19. Mai auf die Walliser Passhöhe Croix de Coeur. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Noah Bögli ist in der Regel auf der Bahn engagiert, bei Loris Rouiller handelt es sich um einen Querspezialisten. Komplettiert wird das Schweizer Septett von Christoph Janssen, Jan Sommer und Arnaud Tissières, welche bei nationalen Strassenrennen ganz vorne mitmischen, aber selten die Gelegenheit erhalten, sich auf internationaler Ebene mit den Besten zu messen.

Der Start erfolgt um 13.45 Uhr, die Zieleinfahrt des Siegers wird kurz vor 18 Uhr erwartet. Das Rennen wird auf TV24 und Tele M1 live übertragen.

