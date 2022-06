Rad: Vor Schweizermeisterschaften – Mauro Schmid startet als doppelter Favorit Der Süniker zählt nach seinem Gewinn der Belgien-Rundfahrt auch im Zeitfahren zum Auftakt der Schweizermeisterschaften am Donnerstag in Steinmaur zu den Medaillenkandidaten. August Widmer

Mauro Schmid im Trikot seines Quick-Step-Alpha-Vinyl-Teams während des Zeitfahrens zum Prolog der Tour de Romandie Ende April. Seine Qualitäten im Rennen gegen die Zeit möchte der Lokalmatador auch zum Auftakt der Schweizermeisterschaften, die sein VC Steinmaur organisiert, voll ausspielen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Am Donnerstag kommen auf dem Kurs rund um Steinmaur die Schweizer Meisterschaften diverser Kategorien im Einzelzeitfahren und am Wochenende jene im Strassenrennen zur Austragung. Das Interesse an den Landesmeisterschaften ist enorm: Fürs Zeitfahren sind 187 Fahrerinnen und Fahrer gemeldet. An den Strassenrennen vom Wochenende planen sogar 366 Radsportler ihren Start.