Rad: Schweizermeisterschaften – Mauro Schmid verliert im Bachsertal goldene Sekunden Mit dem Zeitfahren aller Kategorien haben in Steinmaur die Rad-Schweizermeisterschaften im Strassenfahren begonnen. Für den Gastgeber-Club gab es zum Auftakt zwei Medaillen. August Widmer

Lokalmatador Mauro Schmid muss beissen – und sich im Bachersertal schliesslich geschlagen geben. Foto: Buchli Fotografie/Swiss Cycling

In Abwesenheit des Titelverteidigers Stefan Küng und des Mitfavoriten Stefan Bissegger galt Lokalmatador Mauro Schmid vor dem Elite-Rennen der Männer als Titelkandidat. Doch in der Person des 23-jährigen Berner Oberländers Joel Suter fand der Süniker einen eher unerwarteten Bezwinger. Suter lag bereits nach der ersten von zwei Runden durchs Bachsertal mit Wendepunkt Fisibach wenige Sekunden vor Schmid. Seine bei schwülwarmen Temperaturen ausharrenden Fans hofften, dass der Fahrer des VC Steinmaur auf dem zweiten Umgang das Blatt noch wenden könnte. Aber dem war nicht so: Suter vermochte die Pace beizubehalten und den Vorsprung noch auf 29 Sekunden auszubauen.

«Ich habe mein Bestes gegeben. Aber Suter war vor allem in der Fahrt runter zum Wendepunkt schneller als ich», sagte Schmid spürbar enttäuscht nach dem Zieleinlauf. Umso mehr freute sich Suter, der nach zwei Jahren in einem belgischen Team erst im letzten Moment im UAE-Team, dem auch der an der Zeitfahr-Schweizermeisterschaft ebenfalls abwesende Marc Hirschi angehört, Unterschlupf fand, über seinen unerwarteten Erfolg. «Endlich hat es einmal mit einem Sieg geklappt», kommentierte er. «Ich bin eigentlich ein guter Zeitfahrer. Aber bisher hat mir das richtige Material gefehlt.» Am Donnerstag in Steinmaur war dies nun anders.

Motivation für Sonntag

Ganz ohne Titel blieb der VC Steinmaur am ersten Tag des langen Rennwochenendes gleichwohl nicht: Noemi Rüegg aus Oberweningen wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann das Rennen der weiblichen unter 23-Jährigen klar. «Mir ist es gut gelaufen», stellt sie fest. «Dieser Erfolg motiviert mich für das Strassenrennen am Sonntag.»

Noemi Rüegg erfüllt ihre Favoritenrolle mit Bravour. Foto: Buchli Fotografie/Swiss Cycling

Am Wochenende werden die Rad-Meisterschaften in Steinmaur fortgesetzt. Am Samstag stehen die Wettkämpfe der Paracycler und der Masters, wie die Senioren im Radsport heissen, auf dem Programm, tags darauf die Elite-Rennen. Weitere Medaillen für die Einheimischen sollten drinliegen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.