Rad: Vor dem Start im Bahnvierer – Mauro Schmids Olympia-Stimmung stimmt Der Süniker tritt am Montag mit dem Schweizer Bahnvierer zur Qualifikation in der Mannschafts-Verfolgung an. Am Ende des Olympia-Wettkampfs möchte er mit einer Medaille zurückkehren. Peter Weiss

Fester Teil des Teams: Mauro Schmid (Zweiter von links hinter Valère Thiébaud) während des dreiwöchigen Olympia-Vorbereitungs-Trainings im Velodrom von Grenchen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der Radsportverband Swiss Cycling hat sich im Verlauf der Sommerspiele von Tokio innerhalb der Schweizer Delegation als produktivster Medaillenlieferant erwiesen. Nicht weniger als fünf olympische Edelmetalle gehen bisher auf sein Konto. In der zweiten Olympia-Woche, in der nun auch die Bahnfahrerinnen und -fahrer im Velodrom von Izu ins Geschehen einsteigen, soll mindestens eine Medaille dazukommen: jene in der Mannschafts-Verfolgung. Freilich gestalten sich Prognosen hier besonders schwierig, da Pandemie-bedingt seit Februar 2020 keine internationalen Wettkämpfe mehr zur Austragung kamen. An der damaligen WM in Berlin sicherten sich die Schweizer mit dem 6. Platz eines der acht Olympia-Tickets in dieser Disziplin.