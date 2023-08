Max Küng macht zzzzzz – Wenn ich nicht einschlafen kann, greife ich zu diesem Schlafmittel Unser Autor findet nach dem Untergang des Titanic-U-Boots Titan ein neues Einschlafritual. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Die Nacht und ihre Geräusche: von um die Kurve kreischenden Trams; von Kirchenglocken, die die Geisterstunde schlagen; von grölenden Besoffenen auf dem Weg nach Hause oder in die vielleicht finale Kaschemme; von kläffenden Hunden; von wegen Liebesleid lauthals Streitenden. Motorrädern, die per Kickstarter zum Knatterleben erweckt werden; Autos, die mit heruntergelassenen Scheiben und aufgedrehten Anlagen die Strasse entlangrollen; daherjagenden Ambulanzen. Sie ist voller Lärm, die Nacht in der Stadt – vor allem, wenn man nach drei Wochen Ferien in den Bergen zurückkehrt, wo man beim Einschlafen nichts hörte als einen fernen Bach und das leise Rauschen der Stille in den eigenen Ohren, ab und an vielleicht einen Donnerschlag, ein Blitzgekrache oder ein feinperliges Perkussionskonzert des Regens auf dem Ziegeldach. Und manchmal das eigene Schnarchen.