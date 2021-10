Kunstturnen: Nationale Titelkämpfe in Winterthur – Mboyo holt mit Zürich Silber Die Zürcher Auswahlen turnten sich an den Schweizer Meisterschaften Mannschaften in der NLA auf Rang 2. Während Henji Mboyo überzeugte, applaudierte Bülachs Olympia-Turner Eddy Yusof auf der Tribüne. Renate Ried

War mit seiner Konstanz an allen Geräten ein richtiger Teamleader: Henji Mboyo vom TV Opfikon-Glattbrugg. Bild: Kaspar Schweizer

Die Ausgangslage an diesen nationalen Titelkämpfen versprach Spannung: Denn die Zürcher Kunstturner witterten ihre Chance, den Titel, den sie 2018 an die Aargauer abgeben mussten, zurückzuerobern. Ausserdem galt der Wettkampf als Hauptprobe für die Weltmeisterschaften, die vom 18. bis 24. Oktober in Kitakyushu (Jap) ausgetragen werden.

Henji Mboyo, Teamleader von Zürich 1, zeigte einen guten Wettkampf und erntete für seine Darbietungen tosenden Applaus. Er freute sich vor allem über seine Konstanz an allen Geräten, wird er doch an der WM auch den Mehrkampf bestreiten. Zürich 1 belegte in der Schlussabrechnungen den 2. Platz hinter Aargau 1. «Mit meinem Wettkampf bin ich eigentlich zufrieden, doch mein Ziel war schon, hier mit der Mannschaft zu gewinnen», erklärte der 22-Jährige Turner des TV Opfikon-Glattbrugg. «Doch in Anbetracht der Ausfälle, die wir zu verkraften hatten, dürfen wir nicht klagen.»