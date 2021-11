Massive vierte Welle – Ganz Österreich ab Montag im Lockdown – Impfpflicht kommt Auch Geimpfte müssen ab Montag im ganzen Land zuhause bleiben. Erlaubt ist nur, zur Arbeit oder zum Einkaufen oder zur Bewegung ins Freie zu gehen.

Verkünden drastische Massnahmen im Kampf gegen die hochschnellenden Corona-Fälle: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Tiroler Landeshauptmann Günther Platter und Wiener Landeshauptmann Michael Ludwig auf dem Weg zur Pressekonferenz in Pertisau am Achensee. (19. November 2021 ) Foto: Johann Groder (Keystone)

Österreich geht wegen Corona erneut ab Montag in einen Lockdown und wird im Februar eine Impfpflicht einführen. Das kündigte Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Freitag an. Österreich leidet unter einer massiven vierten Infektionswelle, die mit den bisherigen Massnahmen nicht gebrochen werden konnte.

Trotz aller Überzeugungsarbeit und Kampagnen hätten sich zu wenige Menschen impfen lassen, sagte Schallenberg. Daher werde es ab 1. Februar 2022 zu einer Impfpflicht kommen. Bei Verstössen würden Verwaltungsstrafen drohen, sagte Schallenberg.

Details der Regelung sollen in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden. «Wir wollen keine fünfte Welle, wir wollen keine sechste und siebte Welle.» Das Virus werde nicht weggehen, sondern bleiben.

Der Lockdown sei ein schwerer Schritt. «Das schmerzt enorm», sagte der Kanzler weiter. Ohne sie beim Namen zu nennen, kritisierte er die in Österreich einflussreiche rechte FPÖ heftig. Deren Impfkritik sei eigentlich ein «Attentat auf unser Gesundheitssystem».

Der Lockdown werde nach zehn Tagen bewertet und höchstens 20 Tage dauern. Menschen dürfen ihr Zuhause nur für dringende Einkäufe oder Erledigungen verlassen, um zur Arbeit zugehen, oder um Bewegung im Freien zu machen. Lokale und die meisten Geschäfte schliessen.

Alle Eltern wurden aufgerufen, ihre Kinder wenn möglich nicht zum Unterricht zu schicken. Für Familien ohne Betreuungsmöglichkeit bleiben die Schulen aber offen. Ab spätestens 13. Dezember sei für Geimpfte und Genesene der Lockdown vorbei, sagte Schallenberg. Einschränkungen für Ungeimpfte sollen danach aber weiter bestehen bleiben.

Rekordhohe Zahl an Infektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steht in Österreich bei knapp 1000 und seit mehr als einer Woche werden täglich mehr als 10’000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Kliniken gelangen an ihre Kapazitätsgrenzen. Besonders dramatisch ist die Lage in Salzburg und Oberösterreich mit Inzidenzen über 1500 pro 100’000 Einwohnern. Am Donnerstag wurden 15’145 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet – ein neuer Rekord.

Zu den bisherigen Massnahmen zählte eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Die Beschäftigten müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Am 8. November folgte die 2G-Regel für Veranstaltungen, Gastronomie und Tourismus, die Ungeimpften den Zutritt zu weiten Bereichen in der Freizeit verwehrte. Die Massnahmen hatten den Zweck, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Allerdings wirken die Vakzine erst nach einigen Wochen.

Der Regierungschef und sein konservatives Regierungsteam hatten sich bis zuletzt gegen weitere Einschränkungen ausgesprochen. Vorschläge des grünen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein zum Beispiel zu nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für alle wurden kritisiert. Doch am Donnerstag preschten die von der ÖVP regierten Bundesländer Salzburg und Oberösterreich mit der Ankündigung regionaler Lockdowns vor. Auch einige andere Länder signalisierten am Donnerstag, dass sie mitziehen würden.

Vorreiterrolle bei der Impfpflicht

Diskutiert wird in Österreich auch eine allgemeine Impfpflicht, wie sie Politiker und die Österreichische Ärztekammer gefordert hatten. Schallenberg kündigte eine solche nun ab Februar an. Das Land wird damit das erste innerhalb der EU sein, dass diese Massnahme für alle Einwohner verhängt. Wer sich nicht daran hält, soll eine hohe Busse bezahlen müssen, berichten verschiedene Medien.

Die Stadt Wien sorgte am Donnerstag für Aufsehen – sie schickt allen rund 340’000 bislang nicht geimpften Einwohnerinnen und Einwohnern einen Brief mit einem fixen Impftermin.

«Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann oder möchte, wird gebeten, den Termin aktiv zu stornieren», steht darin. Wer sich impfen möchte, am zugewiesenen Datum aber keine Zeit habe, könne den Termin online oder telefonisch verschieben. Weiter heisst es: Wer sich nicht sicher sei, ob eine Impfung aus medizinischen Gründen Sinn mache, dem werde ein ärztliches Beratungsgespräch empfohlen. Die Impfquote beläuft sich in Österreich auf einen ähnlichen Wert wie in der Schweiz, nämlich auf knapp 65 Prozent.

Knapp 40 Prozent der neuen Fälle wurden in den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg registriert. Mit Sieben-Tage-Inzidenzen um 1600 liegen die beiden Regionen weit über dem landesweiten Wert von 989.

Die zwei österreichischen Regionen hatten bereits zuvor angekündigt, nächste Woche in einen allgemeinen Lockdown zu gehen.

FFP2-Pflicht in Vorarlberg

In Vorarlberg muss ab Freitag in allen öffentlichen Innenräumen und am Arbeitsplatz die FFP2-Maske getragen werden. Überall dort, wo es Kundenkontakt gibt, also im Handel, in der Gastronomie oder bei körpernahen Dienstleistungen sowie bei Veranstaltungen herrscht Maskenpflicht, ohne Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Landeshauptmann Markus Wallner sprach am Donnerstag von einem «ersten Verschärfungsschritt». Über weitere zusätzliche Massnahmen wird am Freitag gemeinsam mit den anderen Bundesländern bei der Landeshauptleutekonferenz entschieden.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.