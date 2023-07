Rekordtag am Flughafen – Mehr als 100’000 Passagiere an einem Tag in Kloten Seit Ausbruch der Pandemie sind nie mehr so viele Personen ab, über oder nach Kloten geflogen wie am Sonntag.

Es geht wieder rund am Flughafen Kloten. Zum Start der Zürcher Schulferien wurde besonders viel geflogen. Foto: Moritz Hager (Archiv)

Der Flughafen Zürich hat am Wochenende einen Passagierrekord verzeichnet: Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wurde die Marke von 100'000 Passagieren wieder überschritten, wie der Flughafen am Montag mitteilte. Während der Sommerferien erwartet der Flughafen noch weitere solche Spitzentage mit über 100'000 Passagieren. Die detaillierten Zahlen für den Juli werden dann Mitte August publiziert. Zu grösseren Problemen wegen der vielen Reisenden kam es aber nicht, wie es bereits am Sonntag beim Flughafen auf Anfrage hiess.

Neue Empfehlung zur Zeit vor dem Abflug

Auch der Vergleich mit den Zahlen vor der Pandemie liegt vor. Der Passagierrekord an einem einzelnen Reisetag wurde am 28. Juli 2019 erreicht. Damals reisten 115’000 Kloten nach, ab und über Kloten. Weiterhin ruft der Flughafen dazu auf, vor dem Abflug entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Insbesondere die Frage, wie viel Zeit vor dem Abflug einberechnet werden soll, stelle sich immer wieder. «Eine entsprechende individualisierte Empfehlung wird seit wenigen Tagen für jeden Flug ab Zürich auf der Flughafen-Website angegeben», teilt der Flughafen mit. Passagiere können ihren Flug eingeben und erfassen, ob sie bereits eingecheckt haben und ob sie ausschliesslich mit Handgepäck reisen. Danach wird die empfohlene Zeit des Eintreffens am Flughafen Zürich individuell als unterstützende Information angegeben.

red/SDA

