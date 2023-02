Verbreiteter Ruf nach Tempo 30 – Mehr als 500 wollen den Verkehr in Bülach abbremsen Menschen aus zwei Bülacher Quartieren fordern eine Temporeduktion. In Bachenbülach und Höri kommt dieses Verkehrsregime bald an die Gemeindeversammlung. Daniela Schenker

Seitens der Stadt Bülach nehmen Severin Hafner, Projektleiter Mobilität und Energie (von links), Peter Senn Leiter Planung und Bau und Andreas Müller, Stadtrat Ressort Planung und Bau die Unterschriftenbögen entgegen. Überreicht werden sie von den Initiantinnen. Foto: Sibylle Meier

Über 500 Unterschriften sind im Bülacher Quartier Guss für Tempo 30 zusammengekommen. Das neue Verkehrsregime soll auf der Soli-, der Soliboden-, der Guss- und der Fangletenstrasse gelten. Am Freitagmorgen übergaben Initiantinnen die Sammelbögen im Stadthaus einer Vertretung der Stadt. Sie und ihr Team sind nicht die ersten Stadthaus-Gäste in dieser Sache. Bereits Ende November überreichte die Anwohnerschaft aus dem benachbarten Quartier Kernstrasse 247 Unterschriften mit der gleichen Forderung an Stadtrat Andreas Müller, Ressort Planung und Bau.