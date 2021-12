Nissan «Ambition 2030» – Mehr als ein Dutzend neuer Stromer Mit dem Leaf gehörte Nissan zu den Pionieren der E-Mobilität. Nun wollen die Japaner nachlegen.

Der kompakte Crossover könnte den in die Jahre gekommenen Nissan Leaf beerben. Foto: Nissan Die drei Studien zeigen die kommende Bandbreite des Stromer-Angebots: Surf-Out, Max-Out und Hang-Out. Fotos: Nissan 1 / 2

Nissan will bis 2030 weltweite 15 reine E-Autos auf den Markt bringen. Dazu kommen acht elektrifizierte Modelle mit Hybridantrieb, wie aus dem eben vorgestellten «Ambition 2030»-Plan hervorgeht. Ziel ist ein Anteil elektrifizierter Modelle am globalen Absatz von rund 50 Prozent. In einigen grossen Märkten soll es mit der Elektrifizierung noch schneller gehen: In Europa lautet das Ziel 75 Prozent Anteil bis 2026, in Japan 55 Prozent. In China rechnet der Hersteller mit 40 Prozent bis 2026, in den USA soll die gleiche Quote 2030 erreicht sein.

Teil der Strategie ist auch die Weiterentwicklung der Batterietechnik. Bis 2028 wollen die Japaner Lithium-Ionen-Akkus ohne den kritischen Rohstoff Kobalt, sowie Festkörper-Zellen entwickeln. Zur Illustration der neuen Elektro-Strategie hat Nissan drei Konzeptfahrzeuge entwickelt, welche die künftige Bandbreite der E-Palette verdeutlichen sollen. Die Studie Hang-Out ist ein Ausblick auf ein mögliches Lifestyle-Familienauto, die Studie Max-Out zeigt einen zweisitzigen Leichtbau-Sportwagen, während der Surf-Out einen geländegängigen Pick-up darstellt. Alle drei Modelle verfügen über einen elektrischen Allradantrieb.

Mit dem seriennäheren Chill-Out geben die Japaner zudem einen Ausblick auf einen Crossover, der auf der CMF-EV-Plattform stehen wird, die auch der Renault Mégane E-Tech nutzt. Ab 2025 könnte das Serienmodell die Nachfolge des Leaf antreten. (spx)

