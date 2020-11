Nur die SVP war dagegen – Mehr Beamte für die Stadt Opfikon 24,9 Stellen darf der Stadtrat in der Verwaltung schaffen. Gegen diesen Antrag war im Gemeinderat einzig die SVP. Sie kreidete der Exekutive an, dass sie schon früher zu viele Stellen gefordert hatte. Manuel Navarro

In Opfikon dürfen auf der Verwaltung 24,9 neue Stellen geschaffen werden. Foto: Sibylle Meier

Opfikon ist in den vergangenen sieben Jahren stark gewachsen. Weil dadurch auch auf der Verwaltung mehr Arbeit anfällt, hat der Stadtrat eine Erhöhung des Stellendachs in der Stadtverwaltung um 30 Stellen beantragt. Zu viel, befand die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Gemeinderats. Sie kam nach Prüfung der Zahlen zum Schluss, dass eine Erhöhung des Stellendachs um 24,9 Stellen bis 2024 genügen würde. Doch auch das gab an der Parlamentssitzung am Montagabend noch zu reden.

Die GPK-Abstimmung war mit 3:2 Stimmen äusserst knapp ausgefallen. GPK-Mitglied Urban Husi (SVP) erklärte in seinem Veto seine Kritik am Stellendach. «Das bisherige Stellendach war 2013 verabschiedet worden und hatte 5 Jahre Gültigkeit.» Husi sprach damit an, dass die damals 18 neu bewilligten Stellen hätten reichen sollen, um wenigstens bis 2018 genügend Personal einstellen zu können. Tatsächlich reichten die neu bewilligten Stellen aber sogar noch länger. «Der neue Antrag des Stadtrats kam insofern zwei Jahre zu spät – erst im Oktober 2019 – zur Prüfung in die GPK. Die Begründung: Die 2013 bewilligten Stellen hätten nicht für fünf, sondern für acht Jahre gereicht», führte Husi aus. Daran störte er sich. Die damalige Einschätzung für den effektiven Stellenbedarf sei falsch gewesen. «Das Konstrukt des Stellendachs ist ein reiner Blick in die Glaskugel.»