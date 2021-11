Neuer Fahrplan im Dezember – Mehr Busverbindungen für nächtliche Fahrgäste Am Sonntag, 12. Dezember, steht der Fahrplanwechsel an. Die grossen Änderungen folgen aber erst am 17. Dezember – und zwar im Nachtnetz.

Das Nachtnetz wird ausgebaut. Unter anderem mit neuen Busverbindungen. Foto: Dominique Meienberg (Archiv)

Vor knapp 20 Jahren startete der ZVV mit seinem Nachtangebot. Dieses hat sich schnell etabliert und bewährt. In mehreren Schritten wurden die Nachtverbindungen nachfragegerecht ausgebaut und somit die ursprüngliche Nachtnetzvision vollständig umgesetzt. Jetzt wurde ein neues Konzept erarbeitet, und ab dem 17. Dezember wird es umgesetzt – mit einem ausgebauten Angebot für Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer.

Mehr Nacht-S-Bahn-Verbindungen und neue Nachtbusstandorte

Die grössten Änderungen im Nachtnetz erfolgen in Zürich und Winterthur. Ab dem 17. Dezember sind die beiden Städte neu im Halbstundentakt miteinander verbunden: Die SN6 verkehrt neu von Würenlos via Zürich HB und Stadelhofen nach Winterthur. Zusammen mit der SN1 profitieren damit alle nächtlichen Gäste somit von einem Halbstundentakt. Die SN6 hält im Unterland in Regensdorf-Watt, die SN1 in Dietlikon.

In den Regionen werden die Nachtbuslinien an die veränderten Nachtnetze der beiden grossen Städte angepasst sowie zusätzliche Nachtbuslinien eingeführt. Zu Änderungen in der Region kommt es auf der Linie N78. In den Nächten von Freitag bis Sonntag fährt diese neu nur noch bis Nürensdorf, Zentrum, da Tagelswangen mit der neuen Linie N70 erschlossen wird. Die N70 fährt in den Nächten von Freitag bis Sonntag ab Effretikon, Bahnhof und bedient die Gemeinden Lindau und Nürensdorf. Sie bietet am Bahnhof Effretikon Anschluss von der neuen Nacht-S-Bahn SN6 aus Zürich und fährt um 1.56, 2.56 und 3.56 Uhr in Effretikon, Bahnhof ab.

Ausserdem werden verschiedene Haltestellen umbenannt. Aus Adlikon bei Regensdorf wird Adlikon b.R., Dorf. Aus Dällikon wird Dällikon, Dorf, und die Haltestelle Dänikon heisst neu Dänikon, Gemeindehaus.

Wenige Anpassungen im Tagnetz

Im Gegensatz zum Nachtnetz kommt es im Tagnetz nur zu punktuellen Änderungen im Fahrplan. Bezogen aufs Unterland ist es genau eine: Die Züge der S3 von und nach Bülach halten neu zusätzlich in Oberglatt.

Der ZVV empfiehlt den Fahrgästen auch bei den vergleichsweise geringen Anpassungen, sich frühzeitig im Onlinefahrplan oder in der ZVV-App zu informieren, ob ihre jeweiligen Verbindungen von den Änderungen betroffen sind. Die Fahrpläne aller Linien im ZVV stehen online unter www.zvv.ch/linienfahrplan zur Verfügung und können bei Bedarf selber ausgedruckt werden. Fahrgäste, für die das keine Option ist, können Ausdrucke von Fahrplänen kostenlos beim ZVV-Kundendienst per Telefon bestellen oder an bedienten Verkaufsstellen beziehen. Bei Fragen steht der Kundenservice ZVV-Contact zur Verfügung

red

