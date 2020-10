Neuer Spitzenwert erreicht – «Mehr Covid-Patienten als in der ersten Welle» Die Spitäler sind je nach Kanton bis zu 92 Prozent ausgelastet. Neben der Intensivpflege zeichnen sich Engpässe

in der Reha ab. Roland Gamp , Catherine Boss , Oliver Zihlmann , Dominique Botti

Intensivpflegeplätze wie hier im Locarner Spital La Carità sind in vielen Kantonen knapp. Foto: Valeriano Di Domenico

Im Kanton Solothurn werden derzeit die Intensivpflegestationen (IPS) aufgestockt. Es eilt. Denn laut Daten des Koordinierten Sanitätsdiensts des Bundes standen am Freitag 15 Plätze zur Verfügung – aber 17 Personen hätten einen gebraucht. Überlastet war auch das System im Jura. Erste Patienten mussten nach Basel verlegt werden.

Knapp sind die Verhältnisse aber nicht nur auf den IPS. Landesweit lag die Belegung der Spitalbetten am Freitag bei drei Vierteln. In Zürich, Basel-Landschaft oder Freiburg waren über 90 Prozent voll. «Wir haben nun so viele Covid-Patienten wie noch nie, mehr als in der ersten Welle», sagt Adrian Grob von der Berner Inselgruppe. Triagieren müsse man noch nicht. «Aber das kann sich rasch ändern.»