Rega-Jahresbilanz – Mehr Einsätze für Rettungshelikopter, weniger für Ambulanzjets Die Einsatzleiterinnen und -leiter der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega organisierten im vergangenen Jahr insgesamt 16'273 Einsätze. Während die Rettungshelikopter häufiger in der Luft waren als im Vorjahr, verzeichneten die Ambulanzjets deutlich weniger Einsätze.

Die Rega-Helikopter kamen 2020 auch für Repatriierungen von Corona-Patienten zum Einsatz. Foto: Rega

Die Rega blickt auf ein intensives Einsatzjahr zurück. 2020 organisierte die Rega-Einsatzzentrale 16'273 Einsätze im In- und Ausland. Das sind drei Prozent weniger als im Vorjahr. Fast unverändert geblieben ist die Anzahl betreuter Patienten (11'134, –0,3 %). Im Durchschnitt halfen die Rega-Crews 31 Patienten pro Tag.

Stärker gefragt als im Vorjahr waren die Helikopter-Crews, die rund um die Uhr von schweizweit zwölf Einsatzbasen und einer Partnerbasis zu ihren Einsätzen starten. Mit 13'253 (+8,1 %) Einsätzen organisierte die Helikopter-Einsatzzentrale so viele Einsätze wie noch nie. Zugenommen haben sowohl die Rettungseinsätze am Ereignisort (7774, +5,6 %) als auch die Zahl der Verlegungsflüge von Spital zu Spital (2614, +9,8 %).

Rückgang bei den Repatriierungen

Die Rega sorgt dafür, dass im Ausland erkrankte oder verunfallte Patienten mit einem der drei Rega-Ambulanzjets oder in einem Linienflugzeug medizinisch betreut in ihre Heimat geflogen werden können. 2020 kam die internationale Reisetätigkeit aufgrund der Corona-Pandemie fast vollständig zum Erliegen. Daher repatriierte die Rega deutlich weniger Patientinnen und Patienten aus dem Ausland als im Vorjahr: Von den 758 Patientinnen und Patienten (–43,6 %) wurden 647 an Bord eines Rega-Jets (–33,4 %) und 111 an Bord eines Linienflugzeugs (–70,2 %) repatriiert.

Die Rega stellte während der Corona-Pandemie auch die Luftrettung in der Schweiz und die Repatriierungen aus dem Ausland zugunsten der Schweizer Bevölkerung sicher. Am 11. März 2020 wurde im Tessin ein erster bestätigter Covid-19-Patient an Bord eines Rega-Helikopters transportiert. Bis Ende 2020 transportierte die

Rega insgesamt 456 mit Covid-19 infizierte Patienten an Bord ihrer Luftfahrzeuge: davon 316 im Rettungshelikopter und 140 an Bord eines Ambulanzjets.

red