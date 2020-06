Stadtbibliothek Bülach – Mehr Geld für die lokale Bibliothek Die Stadtbibliothek von Bülach erhält einen neuen Vertrag. Das Parlament stimmte der Beitragserhöhung zu, korrigierte die Summe aber etwas nach unten. Florian Schaer

Die Stadtbibliothek Bülach verzeichnet pro Jahr über 50’000 Besuche – und mehr als 2000 aktive Benutzer. Florian Schaer

Die Stadt Bülach erlässt ihrer Stadtbibliothek in der Altstadt künftig die 118’800 Franken Miete und zahlt neu jährlich 199’000 statt der bisher 186’000 Franken an den Betrieb. Darüber hinaus erhält die Bibliothek für die zweite Etappe ihrer Modernisierung einen einmaligen Beitrag von 120’000 Franken. Am Montagabend hat das Stadtparlament von Bülach der neuen Leistungsvereinbarung mit der Lesegesellschaft ohne Gegenstimme zugestimmt.