Im Glattpark gehören knapp 300 Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft ABZ. Die meisten anderen sind jedoch für Menschen, die wenig verdienen, kaum bezahlbar. Foto: Sandra Meier

In der Stadt Zürich gilt über ein Viertel der Wohnungen als gemeinnützig. Dieser Anteil soll gemäss Volksentscheid sogar noch auf ein Drittel gesteigert werden. Im Unterland hingegen haben es derartige Anliegen schwer: Im letzten September wurde die Initiative «Wohnen für alle» in Kloten mit einem Mehr von 57,2 Prozent abgelehnt. Und letzte Woche ist nun auch die SP im Parlament Opfikon deutlich unterlegen: Das Postulat von Gemeinderat Thomas Wepf und sechs Mitunterzeichnenden aus seiner Partei erhielt nur 12 von 33 Stimmen. Und dies, obwohl das Anliegen vage formuliert und deutlich gemässigter war als in Kloten: Während in der Flughafenstadt ein Viertel günstiger Wohnraum als Ziel formuliert war, verlangte der Opfiker Vorstoss lediglich, dass der Stadtrat geeignete Schritte zur Förderung von preisgünstigen Wohnungen und Gewerberäumen unternehmen soll.