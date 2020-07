Vor Grippesaison mit Corona – Mehr Grippe-Impfungen sollen zweiten Lockdown verhindern Wegen Covid-19 sollen diesen Herbst in der Schweiz mehr geimpft werden, um Risikopersonen zu schützen. Doch der Bund tut sich schwer damit, zusätzliche Dosen zu beschaffen. Fabian Fellmann

Wegen Covid-19 sollen sich in diesem Jahr möglichst viele Personen mit Komplikationsrisiko gegen die Grippe impfen lassen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Mitten in der Sommerferienzeit denkt Christoph Berger bereits an die kalten Wintertage. Ende November beginnen die Grippeviren ihre Schweizer Reise, die der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen in diesem Jahr besonders genau verfolgen wird. Rund 200’000 Patienten pro Saison suchen wegen Symptomen wie Fieber, Husten und Gliederschmerzen eine Arztpraxis auf.