Parteien – Mehr Nordstarts wegen Pistenverlängerung Die Sicherheit soll erhöht werden, aber die Kapazität des Flughafens darf nicht erweitert werden.

Der Kantonsrat plant, nach den Sommerferien über die Verlängerung der Pisten am Flughafen Kloten abzustimmen. Die Piste 28 soll Richtung Rümlang um 400 Meter und die Piste 32 Richtung Höri um 280 Meter verlängert werden. Bürgerliche Parteien bejahen den Pistenausbau und verweisen auf eine erhöhte Sicherheit und generell die Bedeutung des Flughafens für den Wirtschaftsraum Zürich. Linke Kreise befürchten, dass unter dem Argument der Sicherheit versteckt die Kapazität ausgebaut wird und sprechen von einer «Mogelpackung».

Tatsächlich erhöhen die Pistenausbauten die Sicherheit. So kann stets im gleichen Regime gestartet und gelandet werden und die Gefahr von Kreuzungen bei durchstartenden Flugzeugen wird minimiert. Wird die Piste 28 nicht verlängert, müssen grössere Flugzeuge von Süden her landen, so wie sie es heute schon tun. Nach Norden startende Flugzeuge müssen dann warten und das führt zu Verzögerungen.

Pistenausbau würde zu dichterem Flugplan führen

Für die EVP Bezirk Dielsdorf ist klar: Sicherheit ist wichtig. Wenn aber, wie die Flughafen Zürich AG selbst schreibt, mit einem Pistenausbau «grundsätzlich alle Flugzeuge» von Osten her landen können und startende Flugzeuge nicht mehr warten müssen, erlaubt das logischerweise auch einen dichteren Flugplan. Vielleicht nicht heute, aber sicher morgen. Und weil dann nur noch nach Norden gestartet wird und Südstarts stark abnehmen, müssen die Menschen in unserem Bezirk einseitig die Lasten des Ausbaus tragen, während der Süden stark entlastet wird.

Es ist klar: Die Sicherheit soll erhöht werden, aber die Kapazität des Flughafens darf nicht erweitert werden und die am stärksten vom Fluglärm betroffenen Regionen dürfen nicht noch mehr belastet werden. Die EVP Bezirk Dielsdorf lehnt die Pistenverlängerung ab und fordert den Flughafen dazu auf, ein neues Konzept vorzulegen. Sicherheit ja, aber nicht einmal mehr zulasten des Zürcher Unterlands.

